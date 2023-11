Canada: des écoles juives de Montréal visées par des coups de feu

Des impacts de balle ont été retrouvés sur la porte de deux institutions scolaires juives de la ville de Montréal dans la matinée de ce jeudi, a indiqué la police. Ils auraient été tirés en pleine nuit au moment où les établissements étaient vides et n'auraient ainsi fait aucun blessé, ont précisé les autorités.

"Je veux être très clair. Nous condamnons cette violence antisémite dans les termes les plus forts", a réagi le Premier ministre Justin Trudeau, après avoir parlé d'une "terrifiante" montée de l'antisémitisme et de l'islamophobie, sur fond de conflit entre Israël et le Hamas.

Peu de temps après, François Legault, le Premier ministre du Québec a lancé "un appel au calme" face à la montée des tensions dans la province francophone.

Mardi, deux cocktails Molotov ont visé une synagogue dans l'ouest de l'île de Montréal, endommageant légèrement le bâtiment mais sans blesser personne.