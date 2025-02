Cancer infantile: voici comment l'OMS va agir pour améliorer le taux de survie des enfants

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé mardi un nouveau programme visant à traiter gratuitement des milliers d'enfants malades du cancer dans des pays à revenu faible et intermédiaire, avec l'objectif d'augmenter des taux de survies qui patinent.

La Mongolie et l'Ouzbékistan seront les premiers à être livrés, avant l'Equateur, la Jordanie, le Népal et la Zambie, autres participants à l'étape-test, selon l'agence onusienne. Près de 5.000 enfants devraient pouvoir bénéficier de cette campagne en 2025, dans au moins 30 hôpitaux de ces six pays.

@Adobe Stock / RTL info

Un taux de survie sous les 30%

Les taux de survie aux cancers infantiles sont souvent en-dessous des 30% dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (classification basée sur le revenu national brut par habitant), déplore l'OMS. Alors que dans les pays à revenu élevé, ils sont d'environ 80%.

"Pendant trop longtemps, des enfants souffrant du cancer ont manqué de médicaments qui sauvent des vies", a regretté le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.