Cessez-le-feu entre Israël et le Hamas: le conflit est-il complètement terminé pour autant?

Israël et le Hamas ont accepté mercredi un accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages, après 15 mois d'une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts et plongé dans le chaos le territoire palestinien.

Si du côté palestinien, la ferveur est grande, comment vit-on cette annonce du côté israélien ? "Beaucoup d'émotion en Israël, dans les rues", note notre correspondante Bethsabée Salem. "Les Israéliens n'y croyaient plus à cet accord après 15 mois de conflit. On a été ici à plusieurs reprises très proches d'un accord avant que finalement les négociations ne s'arrêtent brutalement. Les familles sont choquées, les familles d'otages bien sûr sont extrêmement contentes, elles sont émues, elles n'y croient pas leurs yeux. Si ça se concrétise, si demain, comme prévu, le gouvernement israélien vote en faveur de cet accord et ça ne devrait pas poser de problème, on pourrait espérer dès ce dimanche avoir les premiers otages israéliens de retour chez eux".

Après cette annonce de cessez-le-feu, le conflit est-il complètement terminé pour autant ? "Beaucoup d'experts militaires et de sécurité soulignent que cet accord, c'est une victoire pour le Hamas", note notre correspondante. "Parce qu'en fait, l'armée israélienne va se retirer du corridor de Net-Zarim qui coupe Gaza en deux, la partie nord et la partie sud. Un million de Gazaouis vont pouvoir rentrer chez eux et ça a un goût un petit peu amer pour les Israéliens puisque même si les déplacés vont pouvoir rentrer chez eux, les Israéliens se doutent bien que parmi eux, il y aura aussi sûrement beaucoup de terroristes, des terroristes du Hamas qui vont pouvoir se réorganiser et que finalement, les acquis de la guerre côté israélien vont être perdus, que le sang des soldats tombés au combat aura été versé en vain".

De nombreux experts israéliens soulignent que le Hamas, qui a déjà d'ailleurs commencé à recruter des milliers et des milliers d'hommes ces derniers mois, va pouvoir se renforcer.