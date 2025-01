"C'est scandaleux": la grâce des émeutiers du Capitole par Trump ne passe pas auprès des policiers américains

Il fait référence à l'inculpation du fils de l'ancien président pour fraude fiscale et détention illégale d'armes à feu. Le fils de Joe Biden a été gracié par son père.

Peter Loge, directeur de l'université George Washington, n'entend pas du tout les choses de la même façon: "Ce ne sont pas des gens qui ont juste sauté une clôture pour faire la fête. Ils ont menacé la vie de hauts responsables et tenté de renverser le gouvernement américain."

150 policiers ont été blessés durant ces émeutes. Certains ont été salués comme des héros pour avoir défendu l'institution. C'est le cas de Michael Fanon, pour qui la grâce des insurgés signifie la fin de l'État de droit: "Malheureusement, la majorité des Américains ne comprennent pas ce que représentent ces groupes. On leur fait croire que ce sont des organisations pseudo-patriotiques, mais si on enquête un peu, on s'aperçoit que beaucoup sont des suprémacistes blancs qui défendent une idéologie."

Aux États-Unis, la grâce présidentielle est inscrite dans la Constitution. Elle doit, selon la Cour suprême, être utilisée pour la justice et pour le bien public. Mais pour le locataire de la Maison Blanche, c'est un pouvoir sans limite. En deux jours, Donald Trump aurait gracié sept fois plus de prisonniers que lors de son premier mandat.