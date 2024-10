Cherchez... l'homme: comment Harris tente de récupérer l'électorat masculin

Le premier président noir des Etats-Unis, mobilisé dans la dernière ligne droite avant un scrutin du 5 novembre qui s'annonce serré au possible, n'a pas mâché ses mots jeudi dans l'Etat-clé de Pennsylvanie, face aux sondages qui montrent depuis des semaines que certains Afro-Américains sont plus tentés par le tribun républicain qu'en 2020.

"Cela me pose un problème. Cela me fait penser que vous n'aimez pas l'idée d'avoir une femme à la présidence", a déclaré sans ménagement Barack Obama, à l'adresse de ses "frères" qui hésitent à rallier la vice-présidente et candidate démocrate.

Il a aussi appelé les hommes en général à ne pas confondre "l'intimidation et le fait de rabaisser les gens" avec "un signe de force".

Kamala Harris, qui n'insiste absolument pas sur le fait qu'elle pourrait devenir la première femme présidente des Etats-Unis, comme l'avait fait Hillary Clinton en 2016, cherche elle-même à atteindre davantage l'électorat masculin.