Chine: la reprise économique se heurte à de "nouvelles difficultés", selon le pouvoir

Il a été souligné "lors de la réunion que le fonctionnement actuel de l'économie se heurte à de nouvelles difficultés et de nouveaux défis", a rapporté la télévision d'Etat CCTV, évoquant en particulier une faible demande intérieure.

Le compte-rendu de la réunion décrit également un "nombre important de risques" non précisés, des "dangers larvés dans des domaines clés" ainsi qu'un "environnement extérieur complexe et difficile", sur fond de tensions géopolitiques avec les Etats-Unis et de guerre en Ukraine.