Climat: "réagir vite" pour éviter "l'Apocalypse", plaide le Premier ministre du Vanuatu

Les dirigeants du monde "doivent réagir, et vite", contre le changement climatique pour éviter "l'Apocalypse", a alerté le Premier ministre du Vanuatu Ishmael Kalsakau lors d'un entretien mardi avec l'AFP à New York.

Question: Votre archipel a été frappé il y a trois semaines par deux cyclones en quelques jours. Quelle est la situation?

Réponse: Dans les îles où les cyclones ont frappé, c'est la dévastation extrême. Avec des cyclones plus fréquents, plus puissants et plus dévastateurs, c'est extrêmement difficile pour un petit pays comme le Vanuatu d'être performant économiquement et socialement.

C'est beaucoup d'émotions. J'ai été sur certaines des îles éloignées les plus touchées, et vous ressentez tout simplement qu'il faut faire quelque chose pour faire face à ces tendances climatiques, aux épreuves que les gens subissent de plus en plus.