CNews première chaîne info de France pour le deuxième mois d'affilée

Alors que l'actualité a été très nourrie en juin avec l'annonce des législatives anticipées, CNews a réalisé 3,5% de part d'audience (PDA), contre 3,4% pour BFMTV. LCI arrive troisième des chaînes info avec 2% et la chaîne publique franceinfo dernière avec 1%.

Deux de ses ex-chroniqueurs, Pierre Gentillet et Guillaume Bigot, sont candidats RN aux législatives. Au premier tour dimanche, ils sont arrivés en tête dans leur circonscription, M. Gentillet avec plus de 43% dans le Cher et M. Bigot avec près de 38% dans le Territoire de Belfort.

"Il y a beaucoup de sensibilités" chez CNews, avait assuré M. Bigot à l'AFP avant le premier tour. "Il y a quelque chose de pavlovien à dire droite - extrême droite - Bolloré, c'est beaucoup plus compliqué que cela", avait-il affirmé.

"On est un miroir de la société. Notre progression a été constante et s'est accélérée depuis plusieurs mois", avait déclaré en mai Serge Nedjar, directeur général de CNews.