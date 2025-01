Collision aérienne à Washington: une soixantaine de personnes à bord de l'avion, trois militaires à bord de l'hélicoptère

"Le vol 5342, en provenance de Wichita, Kansas (ICT) et à destination de Washington DC (DCA), a été impliqué dans un accident" aérien près de l'aéroport national Ronald-Reagan, a écrit American Airlines dans un communiqué. "Soixante passagers et quatre membres d'équipage étaient à bord de l'appareil", ajoute la compagnie aérienne sans donner de détails sur leur sort.

"Que Dieu les bénisse", a réagi Donald Trump dans un communiqué publié mercredi, en précisant avoir été "pleinement informé du terrible accident" survenu à Washington avec la collision entre un hélicoptère militaire et un avion de ligne.

Une source au sein des forces de l'ordre a confirmé à CNN qu'il y a des décès et que les sauveteurs n'ont pas encore retrouvé de survivants dans l'eau du fleuve Potomac dans lequel l'avion a plongé. Cette source ajoute que l'avion est en morceaux et que l'hélicoptère se trouve non loin.