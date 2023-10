Conflit armé en Colombie: d'anciens fours fouillés à la recherche de restes humains

Des experts en anthropologie médicolégale, armés de pelles et de brosses, fouillent l'ancien four d'un site de production de sucre de canne dans l'est de la Colombie. Ils sont à la recherche de restes des centaines de victimes des groupes paramilitaires qui sévissaient dans la région.

Les organisations de victimes estiment que plus de 500 corps pourraient avoir été incinérés dans ce type de four au début des années 2000 afin de les faire disparaître et avec eux toute preuve des homicides perpétrés.