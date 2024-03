Corée du Sud: le gouvernement lance la procédure pour suspendre 4.900 médecins grévistes

Le gouvernement sud-coréen a annoncé lundi avoir lancé la procédure pour suspendre plus de 4.900 médecins internes ayant abandonné leurs postes pour protester contre une réforme des études médicales, un mouvement impopulaire qui a semé le chaos dans les hôpitaux du pays.

Environ 12.000 internes, soit 93% du total, étaient absents de leurs hôpitaux lundi, défiant les mises en demeure du gouvernement pour qu'ils reprennent le travail.

Cette vague de démissions et d'abandons de poste, qui a démarré le 20 février, a provoqué le report de nombreux traitements et opérations chirurgicales, le système hospitalier sud-coréen s'appuyant largement sur les internes, et obligé le gouvernement à mobiliser des médecins militaires à partir de lundi.