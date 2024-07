Coup dur pour le Centre Pompidou, dont le projet new-yorkais s'évanouit

Partager:

Coup dur pour le Centre Pompidou: son projet d'antenne aux Etats-Unis a été annulé, plongeant dans le flou son ambition de mettre un pied en Amérique du Nord, alors qu'il s'apprête à fermer pour cinq ans en France. Ce projet que le grand musée d'art moderne parisien devait ouvrir en 2027 à Jersey City, dans la banlieue de New York, est "suspendu jusqu'à nouvel ordre", a confirmé l'établissement à l'AFP mardi, après une information de la presse locale américaine reprise par le site internet spécialisé dans l'art ARTnews.

Les autorités de l'Etat du New Jersey ont jugé le coût trop élevé, selon un courrier officiel au président du Centre Pompidou, Laurent Le Bon, révélé par la presse locale américaine et dont l'AFP a eu copie. "Si nous sommes honorés de la sélection de Jersey City comme premier site nord-américain pour accueillir une antenne du Centre Pompidou, nous avons décidé de suspendre ce projet jusqu'à nouvel ordre", y déclare un responsable de l'Agence de réaménagement du New Jersey. Il fait état d'une importante augmentation des coûts pour les finances publiques, notamment depuis la crise du Covid. - Financement annulé - Dans un courrier séparé, l'Etat du New Jersey, gouverné par un démocrate, prévient aussi de l'annulation d'un financement de 18 millions de dollars et demande à la ville de Jersey City de rembourser six millions déjà alloués avant le 1er août.

C'est un coup dur pour l'institution parisienne, l'un des plus importants musées d'art moderne et contemporain au monde, qui doit fermer au moins pour cinq ans à l'été 2025 pour d'importants travaux de désamiantage et de rénovation, estimés à 262 millions d'euros, financés par l'Etat. Il est aussi à la recherche de financements en fonds propres supplémentaires de 186 millions d'euros pour son futur projet culturel à sa réouverture. Ce projet culturel, confié il y a peu à un duo franco-japonais et à une architecte mexicaine, consiste en un réaménagement des espaces du musée construit il y a près d'un demi-siècle et reconnaissable à sa structure tubulaire extérieure colorée, imaginée par l'Italien Renzo Piano et le Britannique Richard Rogers.