D-day: un village de Normandie célèbre ses libérateurs belges

C'est la deuxième année que les Belges sont invités aux commémorations. "Les Français restent très attachés à leurs alliés et à leurs libérateurs, et notamment nos amis belges", précise le maire.

En 1944, plusieurs membres du cinquième régiment des SAS, unité de parachutistes belge rattachée à la force spéciale britannique, atterrissent par erreur à dix kilomètres de son objectif, en Normandie. Ils prennent contact avec les réseaux de résistance française sur place et mènent plusieurs opérations de renseignement et de harcèlement de l'occupant dans la région. Le 14 août, les Belges arrivent à Longny-au-Perche après la fuite précipitée des Allemands. Le lendemain, les troupes américaines atteignent le village. Cet épisode est notamment décrit dans les mémoires du capitaine Gilbert Sadi Kirschen, membre des SAS. "On est une des rares communes en France à avoir connu des libérateurs belges", explique mercredi à Belga le maire délégué de la commune, Jean-Vincent du Lac.

Au côté des militaires belges, sont conviés les représentants des ambassades américaine et canadienne, et la petite-fille du général américain Patton. Au programme cette année, dépôt de gerbes, expositions, projection du film "Le jour le plus long", et reconstitution d'un camp américain.