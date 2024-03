Décès du pianiste italien Maurizio Pollini à 82 ans

Pour la prestigieuse salle d'opéra de La Scala, Maurizio Pollini est "l'un des grands pianistes de notre époque et une référence fondamentale de la vie artistique du théâtre depuis plus de cinquante ans".

Entre 1958 et son dernier récital en février 2023, Pollini a en effet joué 168 fois à La Scala, sans compter sa participation à un grand nombre d'ateliers avec des étudiants ou à des conférences.

"Pollini était un interprète capable de révolutionner la perception de compositeurs comme Chopin, Debussy et Beethoven lui-même, et de pousser à l'écoute des avant-gardes, avant tout Schönberg, et la musique contemporaine", souligne La Scala.