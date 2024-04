Décès à l'âge de 114 ans du doyen de l'humanité

Père de 11 enfants, il avait 41 petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants et 12 arrière-arrière-petits-enfants au moment de son inscription dans le livre des records.

Juan Vicente Perez, qui était connu sous le nom de Tio Vicente, était lui aussi issu d'une famille nombreuse, puisqu'il était le neuvième d'une famille de dix enfants. Il a travaillé la terre dans l'Etat andin de Tachira, dès l'âge de cinq ans, lorsqu'il a commencé à aider à la récolte de la canne à sucre et du café, selon le Guinness. Plus tard, il est aussi devenu policier et était chargé de résoudre les conflits fonciers et familiaux, tout en continuant à travailler comme agriculteur.