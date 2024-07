Des chrétiens d'Irak appelés à jeûner en réaction à la cérémonie d'ouverture des JO 2024

"Nous avons été choqués, alors que la France est un pays de laïcité et d'humanité, un pays qui respecte toutes les nationalités et toutes les religions, qu'un tel comportement offensant envers les symboles religieux vienne de ce pays", a-t-il ajouté.

A la veille de cet appel, l'Église catholique chaldéenne d'Irak a aussi fait part de son émotion dans un communiqué, mentionnant que son patriarche, le cardinal Louis Raphaël Sako, principal dirigeant chrétien d'Irak, "se tient aux côtés de l'Église de France".

"Ce qui s'est passé durant la cérémonie (...) est honteux", blessant "la foi et les sentiments (...) des chrétiens dans le monde", a-t-elle mis en avant.

"Les principes des Jeux olympiques visent à rassembler les peuples dans l'amour, le respect et la coopération, et non dans la blessure et la division", a-t-elle ajouté.