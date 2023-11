Des frappes américaines en Syrie tuent huit combattants affiliés à l'Iran, selon une ONG

Huit combattants affiliés à l'Iran ont été tués dans des frappes américaines qui ont visé deux sites dans l'est de la Syrie, en réponse aux attaques contre du personnel américain dans la région, a indiqué lundi l'ONG.

"Huit combattants pro-iraniens ont été tués, dont au moins un Syrien et des Irakiens" dans les frappes dimanche, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Les États-Unis avaient annoncé avoir mené "des frappes de précision sur des installations dans l'est de la Syrie utilisées par le Corps des Gardiens de la révolution islamique d'Iran et des groupes affiliés à l'Iran, en réponse aux attaques continues contre le personnel américain en Irak et en Syrie".