Des rescapés de la rave party prise d'assaut par le Hamas témoignent: "Un massacre complet"

Des témoignages de blessés et de survivants qui participaient au festival de musique pris pour cible samedi par les terroristes du Hamas nous parviennent. C'était en plein désert israélien. Au moins 250 personnes y ont été tuées et des centaines d'autres traumatisées.

Lorsque Sahar, 30 ans, réalise qu’il est encore en vie, ses nerfs lâchent devant les journalistes. Les images du massacre survenu lors de la rave party à laquelle il participait le hantent. "Sérieusement, c'est un véritable enfer, décrit Sahar Ben Sela. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. J'ai été dans deux guerres de ma vie, et je n'ai jamais rien vu de pareil. Des cadavres partout, un massacre complet, comme celui-là. Ils ne se soucient pas de savoir si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes jeune ou vieux, ce sont des tueurs, ce sont des meurtriers et ce qu'ils ont fait ne pourra jamais être pardonné".

Un jeune couple également présent au festival, témoigne sa détresse. Ces deux jeunes ont été pris pour cible lorsqu'ils étaient en voiture. Ils ont perdu des amis tués ou kidnappés. "Lorsque les coups de feu ont commencé, j’ai directement appuyé sur l’accélérateur, explique Hai Cohen. J’ai traversé les champs sur ma droite. Je n’ai pas arrêté de rouler. J’entendais les tirs. On avait le bruit dans notre tête. Les balles percutaient la voiture".

"J’ai réalisé que sur la route de gauche, il y avait du trafic, vers la sortie, explique Noam Kenner. Les terroristes venaient vers les voitures et tiraient dans les véhicules et je me souviens qu’au départ je voulais aller dans cette direction car c’était la sortie".