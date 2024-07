Des tirs contre Trump au retrait choc de Biden, semaine stupéfiante aux Etats-Unis

Pendant des mois, les Américains avaient suivi, sans grand enthousiasme, le processus qui a inéluctablement abouti à une redite du match de 2020 entre le républicain Donald Trump, 78 ans, et le démocrate Joe Biden, 81 ans.

Dire que la campagne présidentielle avait semblé, un temps, ronronnante. Les Etats-Unis viennent de vivre l'une des semaines les plus inouïes de leur histoire, avec un candidat survivant à une tentative d'assassinat puis l'autre abandonnant la course.

Seuls les déboires judiciaires de M. Trump étaient venus secouer la compétition. Assailli par les affaires, il s'était vu, à son grand dam, contraint de partager ses jours entre les tribunaux et les meetings de campagne, avant d'entrer dans l'Histoire comme le premier ex-président à être condamné au pénal.

Puis, le 13 juillet, coup de tonnerre.

Le choc des tirs

En plein meeting en Pennsylvanie, Donald Trump déroule son discours, avec son emblématique casquette rouge sur la tête.

Soudain résonnent des détonations. Grimaçant, il met la main à son oreille et se baisse, tandis que fusent des cris d'effroi et que les agents du Secret Service se jettent sur lui pour le protéger et l'emmener à l'abri.