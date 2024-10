Donald Trump accusé d'avoir agressé une mannequin rencontrée via Jeffrey Epstein, selon un média britannique

Stacey Williams raconte que Donald Trump l'aurait attirée vers elle, avant de mettre ses mains "partout sur mes seins", ainsi que sur sa taille et ses fesses.

Elle confie alors s'être figée parce qu'elle était "profondément troublée", et affirme qu'elle a alors cru voir Donald Trump sourire à Jeffrey Epstein.

Le financier, aux puissants réseaux économiques et politiques aux Etats-Unis et à l'étranger, était lui-même accusé d'avoir agressé sexuellement et violé des jeunes filles mais son suicide par pendaison en prison à New York en août 2019 a éteint l'action publique à son encontre.

L'équipe de Donald Trump, candidat républicain à l'élection présidentielle du 5 novembre, n'a pas réagi dans l'immédiat aux sollicitations.