Donald Trump menace le Hamas: "Un véritable enfer se déchaînera" si les otages ne sont pas libérés avant samedi

Le président américain Donald Trump a appelé à une riposte massive si tous les otages retenus par le Hamas à Gaza ne sont pas libérés avant samedi midi. Il menace également de suspendre les aides à l'Égypte et à la Jordanie si ces pays refusent d’accueillir des Palestiniens.

Donald Trump a haussé le ton face à la menace du Hamas de reporter la libération de nouveaux otages israéliens, prévue dans le cadre de la trêve en vigueur à Gaza. Selon lui, Israël devrait "annuler l’accord de cessez-le-feu" si cette libération n’a pas lieu avant samedi midi.

"En ce qui me concerne, si tous les otages ne sont pas ramenés d'ici samedi à 12 heures – je pense que c'est une date convenable – je dirais : annulez-le et rien ne va plus, qu'un véritable enfer se déchaîne", a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche.