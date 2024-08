Doug Emhoff dresse un portrait affectueux de sa femme, Kamala Harris, à Chicago

"Je t'aime et je suis tellement fier de la manière dont tu t'engages pour nous tous", a-t-il déclaré sous les applaudissements nourris de la foule.

C'est à grand renfort d'anecdotes personnelles et d'autodérision que Doug Emhoff a dressé mardi un portrait plein d'affection de son épouse Kamala Harris lors de la convention démocrate à Chicago.

Ce brillant avocat de 59 ans, qui a mis en pause sa carrière de spécialiste du droit du divertissement pour soutenir celle de son épouse, a ensuite dressé le portrait d'une femme de poigne et engagée.

Le souriant "Second Gentleman" a livré sur scène une adresse personnelle, revenant notamment sur sa rencontre et son histoire d'amour avec celle qui brigue la Maison Blanche, remplaçant le président Joe Biden au débotté depuis un mois.

"Son empathie est sa force", a-t-il assuré, la décrivant comme une "joyeuse guerrière".

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

"Partout où l'on a besoin d'elle, Kamala se montre à la hauteur. Elle l'a fait pour moi, dans notre famille. Et maintenant que le pays a besoin d'elle, elle vous montre ce que nous savons déjà: qu'elle est prête à diriger", a-t-il encore assuré. "Elle sera une grande présidente dont nous serons tous fiers."

"Vous connaissez ce rire, j'adore ce rire!", a-t-il encore déclaré à son propos, en écho aux critiques de Donald Trump, qui s'en moque sans relâche.

Depuis qu'elle a été choisie en 2020 comme colistière par M. Biden, M. Emhoff s'est imposé comme un précieux allié et l'a défendue corps et âme face aux attaques misogynes et racistes du républicain.