Élection présidentielle au Bélarus: Alexandre Loukachenko réélu sans opposition pour un 7e mandat

L'UE et des ONG de défense des droits humains ont également qualifié cette élection de mise en scène, la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas estimant samedi que M. Loukachenko n'avait "aucune légitimité". "Nous avons une démocratie brutale au Bélarus", a reconnu le président de 70 ans lors d'une conférence de presse à Minsk, après avoir voté pour ce scrutin dénué d'enjeu.

La cheffe de file de l'opposition Svetlana Tikhanovskaïa, forcée à l'exil et dont le mari est emprisonné dans le pays, a de son côté dénoncé depuis Varsovie "une farce", qualifiant le dirigeant de "criminel" et exigeant la libération de tous les prisonniers politiques.

Soutenu par Moscou, il avait alors réussi à consolider son pouvoir avec des arrestations, des violences et de longues peines de prison visant opposants, journalistes, employés d'ONG et simples manifestants. Selon l'ONU, plus de 300.000 Bélarusses, sur une population de neuf millions, ont fui leur pays pour des raisons politiques, notamment en Pologne voisine.

À Varsovie, environ 1.000 personnes se sont rassemblées dimanche autour de Svetlana Tikhanovskaïa, pour dénoncer la réélection assurée du dirigeant. De nombreuses personnes portaient des masques et certaines ont refusé de témoigner, invoquant le fait que parler à des médias pourrait attirer des ennuis à leurs proches toujours présents au Bélarus.

"Le Bélarus vit depuis longtemps sous une dictature où la liberté d'expression et les élections sont impossibles", a pour sa part déclaré Alexandre Soustchevski, un photographe de 25 ans. Il évoque "une grande tragédie" pour son pays, mais assure: "Nous continuerons à nous battre pour un Bélarus libre !"