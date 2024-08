"Elle incarne l'Amérique moderne": qui est vraiment Kamala Harris, candidate démocrate à la présidence des Etats-Unis ?

Ce jeudi soir, la vice-présidente Kamala Harris a accepté l'investiture du Parti démocrate pour la présidence des États-Unis. Lors de son discours, la rivale de Donald Trump a raconté son histoire. "Elle s'est présentée, elle a mis en avant sa famille. C'est ce que font tous les candidats. C'est vraiment essentiel pour une élection présidentielle", explique notre journaliste et spécialiste de la politique américaine, Sébastien Rosenfeld. Par exemple, Barack Obama l'avait fait lors de la Convention de 2008.

Pays de tous les possibles

Kamala Harris a évoqué son enfance et ses origines. "C'est un exemple à suivre, et il faut savoir que les Américains adorent ce type d'histoire", ajoute Sébastien Rosenfeld. Cette idée nourrit le mythe des États-Unis comme pays de tous les possibles. Dans son discours, Kamala Harris a parlé de sa vie dans une famille de la classe moyenne, et le fil rouge de son histoire est le parcours de sa mère, d'origine indienne, venue s'installer aux États-Unis. Sa mère, médecin spécialiste du cancer du sein, est malheureusement décédée en 2009. Kamala Harris a expliqué à la Convention qu'elle avait vécu avec sa mère le racisme et le sexisme : "J'ai vu, dit-elle, comment le monde la traitait parfois. Mais ma mère n'a jamais perdu son calme. Elle était forte, courageuse." Pour la candidate démocrate, sa mère est un exemple. C'est elle qui lui a appris à ne pas se plaindre, à combattre l'injustice, à agir. Bref, à fonder son engagement politique. "De quoi séduire évidemment les Américains et renforcer sa candidature."