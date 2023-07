Emeutes: l'IGPN et l'IGGN saisies de 10 enquêtes sur les agissements des forces de l'ordre

Deux de ces enquêtes sont connues: l'une est menée par l'inspection générale de la police nationale (IGPN) après la grave blessure à la tête dont a été victime un jeune homme, actuellement dans le Coma, à Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle) où intervenait le Raid le 30 juin.

L'autre, menée par l'IGPN et la police judiciaire, concerne la mort d'un homme de 27 ans dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille, possiblement victime d'un tir de projectile de "type flash-ball", selon le parquet.

Depuis le début des violences le 27 juin, il y a eu 3.505 arrestations, dont 1.373 à Paris et en proche banlieue, a détaillé M. Darmanin. Le plus jeune interpellé a "11 ans" et le plus âgé "59 ans", a-t-il précisé.