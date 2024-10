En Afghanistan, les femmes sont désormais interdites de parler entre elles

Depuis ce samedi 26 octobre, les femmes ne peuvent plus entendre la voix d'autres femmes. Les Talibans durcissent une nouvelle fois les lois visant la liberté des femmes et des petites filles. Depuis le retour de ce régime, il y a trois ans, la situation ne cesse de se dégrader pour les Afghanes. En août 2024, les Talibans ont promulgué différentes lois les interdisant de se déplacer seules ou encore, de chanter en public.

Interdites de parler

Le ministre en charge, Khalid Hanafi, a indiqué ce lundi : "Même quand une femme adulte prie et que d’autres femmes passent à côté, elle doit s’abstenir de prier trop fort, pour ne pas être entendue.". Selon The Telegraph, cette loi serait encore floue. Du côté des militants afghans, ceux-ci précisent au média britannique que si elles ne peuvent plus s'entendre, cela implique qu'elles n'ont plus le droit de parler entre elles.

Si les femmes ne respectent pas cette loi, les femmes seront arrêtées et envoyées en prison, ont déclaré les talibans.