En Finlande, de plus en plus de jeunes hommes attirés par la vie monastique

Dans ce pays nordique séculaire et progressiste, la chrétienté et le conservatisme ont gagné du terrain ces dernières années, surtout dans cette catégorie de la population.

Se lever tôt, travailler dur et observer une stricte discipline : en Finlande, un nombre croissant de jeunes hommes se tournent vers la vie monastique, un attrait pour la religion qui surprend les experts.

"J'étais d'abord très sceptique vis-à-vis de ce phénomène", relève Kati Tervo Niemela, professeure de théologie pratique à l'Université de l'est de la Finlande.

Longtemps composée de dix moines, la confrérie du monastère de Valamo (sud-est), rare monastère de l'Eglise orthodoxe présent en Finlande, a quasi doublé en volume et en compte aujourd'hui 18.

A Valamo, un bâtiment d'un blanc éclatant, la journée commence aux aurores.

Six heures du matin, les moines se lèvent, prient, prennent leur petit-déjeuner et partent nourrir les moutons, créer des bougies et s'occuper des tâches administratives - un programme intact depuis plusieurs centaines d'années.

- Eliminer le "stress terrestre" -

"Je dirais que la pandémie de Covid-19 a été un tournant", raconte à l'AFP, au cours d'une récente visite au monastère, l'archimandrite Père Michael.

Alessandro RAMPAZZO

Il reçoit régulièrement des mails de la part d'hommes âgés de 15 à 25 ans souhaitant discuter de leur foi et, à l'occasion, de leur envie de rejoindre le monastère.