En Pennsylvanie, la difficile campagne démocrate pour les voix de la diaspora polonaise

"Et je pense que Trump est la seule personne qui puisse négocier avec (le président russe Vladimir) Poutine pour mettre fin au conflit", déclare-t-elle à l'AFP, lors d'un récent rassemblement de la communauté polonaise à Doylestown, près de Philadelphie, dans le nord-est des Etats-Unis.

En Pennsylvanie, Etat crucial dans la course à la Maison Blanche, les démocrates tentent de séduire l'importante diaspora polonaise en insistant sur le danger d'une avancée de Poutine en Europe. Mais près de Philadelphie, nombre d'immigrés dont les familles ont fui le communisme préfèrent Donald Trump.

Nombre des participants auraient aimé voir en personne le candidat républicain, un temps annoncé sur place. Donald Trump n'est finalement pas venu, mais a écrit un mot à destination de la "géniale" diaspora polonaise et de son "grand ami" Andrzej Duda.

"Je me souviens d'autrefois en Pologne, quand j'étais petite, quand le gouvernement communiste régissait nos vies. Je ne veux pas de ça en Pennsylvanie, je ne veux pas de ça en Amérique", dit-elle avec son léger accent. "C'est pourquoi, comme citoyenne Américano-polonaise, je vote pour Trump."

Le clip de 30 secondes reprend un discours de Donald Trump, prévenant les dirigeants européens qui ne paieraient pas assez pour l'Otan: "Non, je ne vous protègerais pas. En fait, j'encouragerais (les Russes) à vous faire ce qu'ils veulent".

A l'inverse, Kamala Harris "va défendre nos courageux alliés", dit une voix off dans la publicité démocrate.

"C'est vraiment la première fois qu'une candidate à la présidentielle cible directement la communauté polonaise", explique à l'AFP Maureen Pikarski, avocate à Chicago impliquée dans cette campagne publicitaire au côté d'un démocrate du New Jersey, Tom Malinowski.

- "Très inquiet" -

RYAN COLLERD

En Pennsylvanie, Joe Biden l'avait emporté en 2020 contre Donald Trump par un petit point de pourcentage, soit 80.555 voix.

Au sein de la diaspora polonaise des Etats-Unis, forte de quelque huit millions de personnes selon le dernier recensement, les deux candidats "sont au coude-à-coude", estime Maureen Pikarski.

Les démocrates espèrent convaincre le plus possible d'indépendants, plus nombreux chez les Américano-polonais qu'au sein de la population américaine générale, souligne Dominik Stecula, professeur de sciences politiques à l'Université d'Etat de l'Ohio.

"Je ne pense pas que les candidats s'attendent à récupérer les voix" de tous les Américano-polonais, "je pense que c'est simplement une stratégie pour s'assurer de quelques voix de plus" dans les Etats clés pour l'élection présidentielle, analyse ce spécialiste de la diaspora polonaise aux Etats-Unis.

Elle est particulièrement importante dans le Wisconsin (7,7% de la population déclare une ascendance polonaise), le Michigan (7,2%) et la Pennsylvanie (5,3%), qui figurent parmi les sept Etats qui pèseront probablement très lourd en novembre.

RYAN COLLERD

Le discours démocrate semble toucher partiellement sa cible. "Nous sommes très inquiets de ce qui se passe en Ukraine", dit Timothy Kuzma, le président des Polish Falcons of America, rencontré à Doylestown.

Vêtu d'un képi et d'une veste aux insignes de cette organisation communautaire, il juge que les Polonais d'Amérique "ne veulent pas d'une Ukraine contrôlée par la Russie" à la frontière de la Pologne.

Il est "heureux" que Kamala Harris ait mentionné les Polonais lors du débat. "Dans un Etat comme la Pennsylvanie, avec une grande population polonaise, une variation de 5.000, 10.000, 15.000 électeurs, ça peut tout changer!"