En prison pour crime organisé, la star du rap d'Atlanta Young Thug sort un nouvel album

Parmi les quinze morceaux de ce nouvel opus, le premier depuis "Punk" en 2021, figurent des collaborations avec Drake, Future, 21 Savage et Travis Scott.

"Business is Business": les fans de Young Thug, en prison dans l'attente de son procès pour crime organisé, se sont réveillés avec un nouvel album du rappeur d'Atlanta vendredi.

Sur la pochette, une photo en noir et blanc du rappeur assis dans une salle de tribunal et se tournant vers l'objectif, tandis que ses co-accusés ont le dos tourné.

L'album, intitulé "Business is Business", sort sur les plateformes d'écoute alors que Jeffery Williams -- son nom d'état civil --, 31 ans, et ses 13 co-accusés attendent que leur procès entre dans le vif du sujet, près de six mois après le début d'un interminable processus de sélection du jury.

Les quatorze accusés ont été inculpés au printemps 2022 par un grand jury de l'Etat de Géorgie pour leur appartenance présumée à une branche du gang des "Bloods" identifiée comme "Young Slime Life", ou YSL. Des initiales qui correspondent à celles du label de Young Thug, fondé en 2016, Young Stoner Life Records.