Entre terreur et liesse, que pensent les habitants d'Iran et d'Israël des attaques? "La guerre aura lieu à 100%"

Un rassemblement à Téhéran, la capitale iranienne et au même moment, les rues désertes de Jérusalem. Ces deux images à 1560 km de distance reflètent deux états d'esprit bien différents des habitants après l'attaque de ce mardi soir.

Du côté de Jérusalem, ville morte, la grande majorité de ces habitants sont restés chez eux. Tel Aviv, elle, a été la cible de frappes où les israéliens ont découvert l'ampleur des dégâts. Les entiments partagés entre la confiance dans l'armée et ce stress d'un conflit qui dégénère. "Ce n'est pas la première fois que nous devons aller dans un abri. Ce n'est pas non plus la première fois que nous sommes attaqués", affirme Ron, habitant de Tel Aviv. "Nous entendons les bombes, mais cette fois-ci, c'était complètement différent." D'autres, comme Eli, ont moins peur. "Mon sentiment est qu'il s'agissait d'une attaque, mais nous sommes très forts. Nous avons confiance en notre armée." Liron, lui, ne cache pas ses craintes. "Je suis très déçu. Je vois où va la guerre et je ne me sens pas à l'aise. J'espère que tout ira bien."