Erdogan laisse entrevoir la fin de plus de 20 ans de pouvoir

Le président Recep Tayyip Erdogan a pour la première fois vendredi laissé entrevoir la fin de plus de vingt ans de pouvoir à la tête de la Turquie.

"Je continue à travailler sans arrêt. Nous courons sans respirer parce que pour moi, c'est une finale. Avec l'autorité que me confère la loi, cette élection est ma dernière élection", a assuré le chef de l'Etat, au pouvoir comme Premier ministre, puis comme président, depuis 2003.

Grâce à un changement de Constitution, ce musulman dévot, chantre des valeurs familiales et conservatrices, dédaigné par une élite urbaine et laïque, a été élu président de la République en 2014 au suffrage universel, puis reconduit à deux reprises à la tête de l'Etat, en 2018 et en 2023.

- "N'y croyez pas!" -

En mai dernier, il a cependant dû affronter un second tour de scrutin, une première.