Espagne: saisie de près de 2 tonnes de méthamphétamine introduites par un cartel mexicain

La police espagnole a annoncé jeudi avoir saisi 1.800 kilos de méthamphétamine que l'un des deux cartels mexicains les plus redoutables, le cartel Sinaloa, tentait de distribuer en Europe, et a procédé à l'arrestation de cinq personnes dont le leader mexicain de l'opération.

La drogue a été découverte dans la région d'Alicante, dans l'est de l'Espagne, et il s'agit de "la plus grosse saisie" de cette drogue "en Espagne et la deuxième plus importante en Europe", a annoncé Antonio Martínez Duarte, chef de l'unité de répression du trafic de drogue et du crime organisé au sein de la police nationale, lors d'une conférence de presse.

"Parmi les personnes interpellées se trouve un citoyen mexicain, qui est lié au cartel de Sinaloa d'après nos échanges avec les autorités mexicaines", a-t-il poursuivi sans nommer le suspect, chargé de réceptionner la drogue en Espagne puis de la distribuer en Europe.