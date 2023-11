Fermeture de toutes les boulangeries dans le nord de la bande de Gaza

Toutes les boulangeries du nord de la bande de Gaza ont fermé en raison des attaques israéliennes et des pénuries de carburant et de farine. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'intérieur local mardi, selon la chaîne d'information Al Jazeera.

En raison de la guerre entre Israël et le Hamas, moins de marchandises entrent à Gaza qu'auparavant. Les 569 camions qui ont franchi la frontière via l'Égypte transportent, entre autres, des aliments prêts à consommer et de la farine pour les boulangeries. Selon des responsables palestiniens, l'aide n'a pas encore atteint le nord de la bande de Gaza.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a indiqué lundi que seules deux boulangeries fonctionnaient encore dans le nord et qu'elles ne produisaient pas assez pour répondre à la demande. Le pain est également difficile à obtenir dans le sud, selon l'OCHA. Les gens y font la queue pendant des heures devant les boulangeries.