Fermetures des écoles dans la capitale philippine en raison de la pollution

Le brouillard affectant la périphérie de Manille est causé par la pollution issue d'un important trafic automobile, a souligné le Département philippin de l'environnement et des ressources naturelles.

Les maires de 16 villes et d'un district de Manille ont renvoyé des millions d'étudiants chez eux en raison du "smog", affirment les autorités de la capitale. Certaines agences gouvernementales ont également suspendu leur travail, tandis que de nombreuses villes ont ordonné la suspension des cours jusqu'à samedi.

Initialement, le nuage de pollution était attribué aux émissions du volcan Taal, situé au sud de Manille. L'Institut philippin de volcanologie et de séismologie a toutefois réfuté cette observation. "Le brouillard n'est pas causé par le volcan Taal. Sa fumée s'est en effet déplacée vers des régions plus à l'ouest."

Le volcan a montré des signes croissants d'activité depuis juin. Jeudi, il a produit des panaches de vapeur de 2.400 mètres de haut, ainsi que plus de 4.500 tonnes d'émissions de sulfure de dioxyde.

Taal est le volcan le plus actif des Philippines. Sa dernière explosion majeure date de 2020, et avait entrainé le déplacement de plus de 376.000 personnes.