Gautam Adani, le magnat indien autodidacte accusé de fraude

L'industriel indien Gautam Adani, plus grande fortune d'Asie avec un empire allant des mines de charbon aux aéroports en passant par les médias, se trouve au coeur d'un scandale financier après des accusations de fraude provenant d'une société d'investissement américaine.

En deux jours, le milliardaire est passé de la troisième place du classement des hommes les plus riches au monde à la septième place, selon le classement Forbes des plus grandes fortunes.

La valeur de son patrimoine a fondu de 22,6 milliards de dollars sur la seule journée de vendredi. Sa fortune personnelle est à présent estimée à 96,6 milliards de dollars.

Agé de 60 ans, Gautam Adani se décrit lui-même comme un introverti. "Je ne suis pas une personne sociable qui veut aller à des fêtes", avouait-il au Financial Times en 2013.

Né à Ahmedabad, dans l'Etat occidental du Gujarat en Inde, dans une famille de classe moyenne, il a abandonné ses études pour travailler brièvement dans l'industrie du diamant avant de lancer son entreprise d'exportation en 1988.

En 1995, l'homme d'affaires qui cherchait alors à diversifier ses activités a remporté le contrat de construction et d'exploitation du port de commerce de Mundra, devenu depuis le plus grand de l'Inde. Dans le même temps, il s'est lancé dans la production d'énergie thermique et dans l'extraction de charbon dans son pays et à l'étranger.