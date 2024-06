Gaza: le Haut-Commissaire aux droits de l'homme soutient le plan de cessez-le-feu

L'adoption d'une résolution nécessite au moins neuf votes pour et aucun véto des membres permanents, les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie.

Le président américain a présenté vendredi ce qu'il a qualifié de plan israélien en trois phases destiné à mettre un terme à la guerre, à obtenir la libération de tous les otages et à reconstruire le territoire palestinien ravagé.

La première phase prévoit un cessez-le-feu de six semaines accompagné d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza, et de la libération de certains otages (femmes et malades) et de prisonniers palestiniens.

Les précédentes tentatives des médiateurs ont buté sur les exigences des belligérants, le Hamas voulant que toute trêve conduise à un cessez-le-feu permanent, et Israël ne voulant pas renoncer à son objectif de guerre, à savoir l'élimination du Hamas.