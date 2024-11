"Gérer correctement les divergences": le président chinois Xi Jinping félicite Donald Trump

La victoire sans appel du candidat républicain dans la course à la Maison Blanche a ouvert une nouvelle ère d'incertitude aux Etats-Unis et dans le monde.

"Une relation sino-américaine stable, saine et durable est conforme aux intérêts communs des deux pays et aux attentes de la communauté internationale", a souligné Xi Jinping.

"L'histoire a démontré que la Chine et les Etats-Unis bénéficient d'une coopération et perdent d'une confrontation", a indiqué le chef d'Etat chinois au président élu américain, d'après un compte-rendu publié par la télévision étatique chinoise CCTV.

Il s'agit des premiers propos du président chinois depuis la victoire du candidat républicain.

Donald Trump comme sa rivale démocrate Kamala Harris avaient fait campagne en promettant de mettre la Chine sous pression.

Le magnat républicain avait fait monter les enchères, en promettant d'imposer des droits de douane de 60% sur tous les produits chinois entrant aux Etats-Unis.

"Respect mutuel"

Donald Trump souhaite "rétablir un certain équilibre dans les échanges commerciaux entre les Etats-Unis et la Chine", indique à l'AFP Yun Sun, co-directrice du programme Chine et Asie de l'Est au groupe de réflexion Stimson Center de Washington.

"Etant donné son penchant à exercer une +pression maximale+ avant de conclure un accord, je m'attends à ce qu'il impose ces droits de douane", a-t-elle souligné.

Xi Jinping a ainsi fait part jeudi à Donald Trump de son espoir que les deux pays "soutiendraient les principes du respect mutuel, de la coexistence pacifique et de la coopération gagnant-gagnant", selon CCTV.

Il a appelé Washington et Pékin à "renforcer le dialogue et la communication, à gérer correctement leurs divergences, à développer une coopération mutuellement bénéfique et à trouver un moyen correct pour que la Chine et les Etats-Unis puissent s'entendre dans cette nouvelle ère, dans l'intérêt des deux pays et du monde".

Xi Jinping et Donald Trump se sont déjà rencontrés à quatre reprises et le président élu américain a vanté récemment sa "relation très forte" avec le dirigeant chinois.

Il a même affirmé qu'il serait en mesure de le dissuader de lancer une opération militaire contre Taïwan... en imposant aux produits chinois des droits de douane de 150%.

Plan de relance

La victoire de Donald Trump ouvre en tout cas une période d'incertitude pour les relations économiques sino-américaines, durement secouées lors du premier mandat (2017-2021) du président élu, lorsqu'il avait déclenché une guerre commerciale contre Pékin.

L'économie chinoise peut-elle se permettre un nouveau scénario similaire?

Car la Chine est déjà aux prises avec une relance post-Covid laborieuse, lestée par une consommation atone et une sévère crise dans l'immobilier, avec nombre de promoteurs endettés et des prix qui ont plongé ces dernières années.

Dans ce contexte, les principaux responsables du Parlement chinois sont réunis cette semaine à Pékin, notamment pour élaborer un plan de relance économique.

Nombre d'analystes estiment que la victoire de Donald Trump pourrait pousser les dirigeants chinois à muscler ce programme de mesures, notamment pour compenser les futures surtaxes douanières promises par Donald Trump.

Car si elle était appliquée, cette proposition pourrait frapper pour 500 milliards de dollars de marchandises chinoises importées, a calculé la société PineBridge Investments.

"Nous nous attendons à ce que le gouvernement chinois y réponde avec des représailles limitées", déclare Tao Wang, économiste en chef pour la Chine chez UBS Investment Research.

Pékin pourrait également soutenir l'économie au niveau intérieur "afin de compenser en partie les répercussions" des surtaxes américaines, souligne-t-elle.