Google annonce la construction d'un centre de données en Uruguay

Il verra le jour dans le Parque de las Ciencias, à environ 30 km du centre-ville de Montevideo, et sera chargé des services numériques de Google tels que Search, YouTube, Maps et Workspace, selon un communiqué de l'entreprise.

La quantité d'eau quotidienne nécessaire à un centre de données de Google a soulevé des questions en Uruguay de la part d'écologistes et d'universitaires, en particulier après la crise d'approvisionnement en eau potable causée par une sécheresse historique en 2023.

Google a déclaré jeudi que ce nouveau centre de données utiliserait une "technologie de refroidissement par air" qui est "respectueuse de l'environnement".

"La durabilité est au cœur de tout ce que nous faisons, et nos centres de données sont conçus et exploités selon ses principes. Il s'agit d'une valeur partagée avec la communauté uruguayenne, et nous nous engageons à développer nos activités en Uruguay et dans le monde entier de manière responsable", a affirmé M. Lopez.