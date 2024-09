Guadeloupe: couvre-feu pour les mineurs dans sept quartiers en réponse à des violences urbaines

Christophe ARCHAMBAULT

Le préfet de Guadeloupe a annoncé lundi la mise sous couvre-feu des mineurs dans sept secteurs de l'île pour "limiter la délinquance des jeunes" en raison de "violences urbaines" depuis le 18 septembre.

"Compte tenu des violences urbaines commises depuis le 18 septembre", cette mesure, en vigueur de 22H00 à 05H00 locales, s'applique dans "les secteurs de la Boucan et Bébel à Sainte-Rose; les quartiers Poucet et Mare-Gaillard au Gosier; les quartiers Lauricisque et Changy à Pointe-à-Pitre; le quartier Boisripeaux aux Abymes" dès lundi soir, a détaillé dans un communiqué le préfet Xavier Lefort.