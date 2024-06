Guatemala: transfert massif de membres d'un gang qui contrôlaient leur prison

Les 225 prisonniers membres d'un même gang ont été transférés dimanche d'une prison guatémaltèque qu'ils contrôlaient en partie, disposant de téléviseurs, réfrigérateurs, animaux de ferme et même d'un "centre d'appel" pour coordonner extorsions et délits hors de l'enceinte pénitentiaire.

Selon les images diffusées par le ministre, certains détenus disposaient de l'air conditionné, de téléviseurs et de réfrigérateurs dans ce centre pénitencier du département d'Escuintla, à 70 km au sud de la capitale où s'ébattaient des poules et poulets ainsi que des crocodiles dans une lagune.

"On va trouver toutes les cachettes où étaient stockés argent, armes à feu et téléphones portables, même si on doit abattre tous les murs et surélever le sol. Puis on va en faire une véritable prison de haute sécurité, avec des contrôles stricts", a affirmé le ministre Jiménez.

Lors d'une précédente descente de police, un "centre d'appel" avec téléphones portables et connexion internet avait été démantelé.