Guerre en Ukraine: 12.000 soldats nord-coréens en Russie, Zelensky déplore l'absence de réaction alliée

Les Etats-Unis estiment qu'il y a pas moins de 12.000 soldats nord-coréens en Russie, dont 10.000 dans la région de Koursk. "Si ces troupes sont impliquées dans des opérations de soutien au combat contre l'Ukraine, elles deviendront des cibles légitimes", a déclaré le porte-parole du Pentagone Pat Ryder, lundi, faisant écho à des déclarations similaires du ministre de la Défense américain Lloyd Austin.

Le porte-parole a déclaré que le Pentagone "examinait" les renseignements suggérant des opérations de combat nord-coréennes. Ces troupes sont arrivées en Russie le mois dernier et ont été formées aux tactiques d'infanterie et d'artillerie, au déblaiement de tranchées et à l'utilisation de drones, ont indiqué des responsables.