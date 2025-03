Blessés gravement sur le front, de nombreux soldats ukrainiens y retourneraient: "Mon état d'esprit n'a pas changé"

Six soldats sont dans une chambre d'un hôpital de Kiev, tous blessés au combat contre l'armée russe. Il y a notamment David, le pilote de drone de 23 ans. Vladimir, soldat chauffeur de 29 ans ou encore Vadim, soldat et mécanicien originaire d'Odessa. "Cette blessure, ce n'est rien. Parce que vous savez, comme pilote de drone, j'ai pu sauver tellement de vies de mes camarades", explique-t-il. "Je ne sais pas combien de temps, je vais rester ici. J'ai perdu un œil. Ce n'est pas facile. Même quand la météo change, cela me fait mal. Tout ce que je sais, c'est que la guérison sera longue", explique un autre soldat. "Quand j'étais au sol, après avoir été touché, je pensais que je ne reverrai jamais ma famille. Et quand j'ai compris que j'étais en vie, je me sentais puissant. Maintenant, j'hésite entre le fait de rentrer dans ma famille et peut-être repartir au combat", avoue Vladimir.

Notre équipe est ensuite partie à la rencontre de Viktor Bout, sergent et désormais mutilé de guerre. Sa vie a basculé en octobre 2023. "J'étais sur le toit d'un véhicule blindé. J'avais laissé mes hommes à l'intérieur. Il n'y avait pas assez de place dans le véhicule. J'étais donc sur le toit et vous savez, en 2023, la technologie des drones, tout cela était nouveau pour nous. On n'y prêtait pas trop attention. On ne surveillait pas le ciel. C'est à ce moment-là qu'un drone nous a attaqués. Il m'a touché et ma jambe était détruite", témoigne-t-il, toujours en béquille.

Aujourd'hui, de la guerre, restent quelques médailles, dont la plus haute distinction ukrainienne. Le combat de Viktor Bout, c'est désormais sa rééducation avec le soutien sans faille de sa famille. "Lorsqu'il a vu qu'on le soutenait dans cette situation à l'hôpital, j'ai vraiment vu un changement. C'est un peu comme si on lui avait donné de la force pour guérir plus rapidement", explique Oxana, sa femme.

Viktor But marche le plus possible pour s'habituer à sa nouvelle situation. Lors d'une balade dans les rues de sa ville, Boutcha, il nous explique enfin que malgré tout, il ne regrette rien. "Si quelque chose se passait encore, comme en février 2022, au début de la guerre, je referais exactement la même chose. Mon état d'esprit n'a pas changé. Oui, je retournerai me battre", clame-t-il.

Le nombre de blessés selon le Washington Post, journal américain, est estimé à 400.000 personnes, côté ukrainien, mais aucune confirmation officielle.