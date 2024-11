Anderlecht en démonstration, le retour de Bodart, la fin de Tedesco: le Vestiaire fait le point sur les dossiers chauds du football belge

L'équipe du Vestiaire s'est à nouveau réunie ce lundi pour revenir sur toutes les actualités du football belge. L'occasion de faire le point sur la Pro League, mais pas seulement, puisque Vincenzo Ciuro, Marc Delire, Kevin Sauvage et Damien Marcq ont aussi abordé la question des Diables Rouges et principalement du futur de leur sélectionneur.

Une erreur qui a énervé Wouter Vrancken, le coach gantois. Mais pas seulement. "C'est ahurissant", lance même Kevin Sauvage sur le plateau du Vestiaire. "On le voit de l'autre côté de la tribune que le maillot est tiré", regrette-t-il, annonçant que même le gardien avait reconnu sa faute en interview. "Je ne sais même plus ce qu'il faut dire", regrette de son côté Marc Delire. "Il ne faut pas banaliser cela, il faut marquer 3 secondes de silence pour marquer notre mépris. Si on est Gantois, on devient fou", estime-t-il d'ailleurs.

Pour rappel, Vrancken annonce être allé voir l'arbitre pour deux fautes litigieuses, directement dans son vestiaire. L'échange se serait terminé sur une forme de désaccord sur l'origine des fautes en question.

Le retour de Bodart

Autre grand sujet, le retour d'Arnaud Bodart. Le portier du Standard a repris sa place entre les perches liégeoises contre le Cercle (victoire 1-0). Cela faisait 7 mois qu'il attendait ce moment, alors que Leko lui préférait Epolo, auteur de quelques grosses boulettes ces dernières semaines. Le retour de Bodart est bien perçu par nos consultants, qui dénoncent cependant le laxisme de la direction des Rouches et du coach, sur le fait d'avoir continué à faire confiance à Epolo sans lui mettre la pression.