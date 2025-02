Le joueur le mieux payé du monde: Cristiano Ronaldo va signer un nouveau contrat fou en Arabie Saoudite

Jusqu'à présent, il a disputé 90 matchs sous les couleurs d'Al-Nassr, inscrivant 82 buts et délivrant 19 passes décisives. Mais il n'a pas encore gagné de trophées collectifs avec le club saoudien. L'été dernier, le quintuple Ballon d'Or avait déclaré vouloir terminer sa carrière à Al-Nassr. "C'est une équipe qui me rend heureux et où je me sens bien", a affirmé l'attaquant, qui a également joué pour Manchester United, le Real Madrid et la Juventus.

Avec la sélection portugaise, il a marqué 135 buts en 216 matchs. Des sources saoudiennes annoncent que CR7 va profiter de cette prolongation pour entrer dans le capital d'Al-Nassr, à hauteur de 5% des parts. Il percevrait un salaire démentiel, à hauteur de 15 millions d'euros par mois, soit près de 200 millions d'euros par an. Il avait déjà perçu 132 millions d'euros en 2023, selon Forbes, dont 45 millions d'euros rien qu'en salaire.

De quoi s'assurer, une fois de plus, d'être le joueur de football le mieux payé de la planète.