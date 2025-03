Guerre en Ukraine: Poutine se dit "d'accord pour un arrêt des combats et une trêve"... mais avec certaines conditions

Le président Vladimir Poutine a affirmé jeudi que les troupes russes continuaient d'avancer sur quasiment l'ensemble du front en Ukraine, alors que Kiev et Washington pressent Moscou d'accepter une trêve de 30 jours.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que son pays était "pour" une trêve en Ukraine proposée par Washington, mais qu'il y avait des "nuances" et des "questions importantes" à régler.

16h42

Vladimir Poutine s'exprime sur la trêve

Le président russe Vladimir Poutine a estimé jeudi que toute trêve en Ukraine devait mener à une paix "durable" et non à une simple pause dans les hostilités, avec un processus de règlement du conflit qui s'attaque aux "causes profondes".

"Nous sommes d'accord avec les propositions visant à mettre fin aux hostilités, mais nous partons du principe que cette trêve doit conduire à une paix durable et s'attaquer aux causes profondes de cette crise", a déclaré M. Poutine selon des propos retransmis à la télévision.