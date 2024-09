Guterres s'inquiète auprès de Maduro de "violations des droits de l'Homme" au Venezuela

M. Guterres "s'est dit préoccupé par les informations faisant état de violences post-électorales et de violations des droits de l'Homme (et) a souligné la nécessité de résoudre les différends politiques de manière pacifique, par le biais d'un dialogue authentique et inclusif", selon un communiqué du bureau de son porte-parole.

Le secrétaire général a également "pris note des positions du président vénézuélien sur la situation".

"Nous avons parlé environ 15 minutes et je lui ai exposé en intégralité la lutte que nous menons contre le fascisme. Il faut l'appeler par son nom, c'est le diable, que personne n'édulcore les expressions de l'intolérance et de la persécution propres aux projets fascistes", a expliqué de son côté le président Maduro, qui attaque régulièrement ses adversaires en ces termes.