Haïti et la République dominicaine se préparent à l'arrivée de la tempête Franklin

Les populations de la République dominicaine et de Haïti, qui se partagent l'île d'Hispaniola, s'attendent à de fortes précipitations et à de possibles glissements de terrain, alors que la tempête tropicale Franklin se dirige vers l'île et devrait la toucher lundi soir.

En République dominicaine, 16 provinces restent en alerte verte, ce qui signifie qu'elles sont encore en sécurité pour le moment, tandis que 16 autres ont été placées en alerte jaune en raison d'un risque d'inondations. L'alerte jaune signifie que les populations de ces zones sont confrontées à des menaces d'intensité faible à modérée lors du passage de la tempête.

L'Office haïtien de la protection civile, chargé de la préparation et de la réaction aux catastrophes, a également émis des alertes jaunes et prévient que de fortes averses, des rafales de vent et une mer agitée sont attendues sur la péninsule sud du pays à partir de mardi soir. L'oeil de la tempête Franklin devrait traverser Haïti à partir de mercredi et avoir un impact sur l'ensemble du pays.