Haïti : plus de 700.000 déplacés, dont des enfants pour la moitié (ONU)

Plus de 700.000 personnes, dont des enfants pour la moitié, sont actuellement des déplacés internes en Haïti, forcés de fuir à cause de la situation humanitaire désastreuse et de la violence des gangs, indique mercredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Les communautés d’accueil "continuent de faire les frais de cette crise", souligne l'OIM, rappelant que 83% des personnes déplacées sont actuellement hébergées par des familles.

"La pression sur les ressources est immense, la majorité des ménages d’accueil signalant des difficultés importantes, notamment des pénuries alimentaires, des établissements de santé débordés et un manque de fournitures essentielles sur les marchés locaux", insiste l'organisation onusienne.

Selon elle, les infrastructures et les services locaux, en particulier dans les provinces, sont également soumis à une forte pression, l’insécurité alimentaire, un logement adéquat et l’accès aux soins de santé et à l’éducation figurant parmi les besoins les plus pressants.