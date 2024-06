Honduras: l'espoir de retrouver le corps de son enfant assassiné par les gangs

Maria Suyapa n'avait que 13 ans lorsque des hommes l'ont violée puis enrolée de force dans leur gang. Trois ans plus tard, sa mère n'a plus qu'un espoir: que ses restes soient retrouvés dans l'une des fosses clandestines récemment découvertes dans le nord du Honduras.

Bien que le gouvernement de la présidente de gauche Xiomara Castro ait imposé l'état d'urgence en décembre 2022, permettant les arrestations sans mandat, sur le modèle de celui en vigueur au Salvador, les gangs poursuivent leurs activités criminelles, entre extorsions, trafic de drogue et assassinats.

Deux ans après l'enlèvement de sa fille, Nolvia a reçu un message sur Facebook lui disant "de ne plus la chercher parce qu'elle ne la retrouverait jamais", raconte-t-elle. "Ils m'ont dit qu'elle avait reçu une balle dans la tête et qu'elle se trouvait dans ce cimetière clandestin".

"Ce n'est pas possible qu'ils prennent des filles et les mettent dans ces gangs. Ce sont des enfants, qui doivent étudier, qui ont toute la vie devant eux", ajoute-t-elle.

-"Une balle dans la tête"-

Les restes humains retrouvés font l'objet d'analyses dentaires et d'ADN et "tous ont une balle dans la tête", dit à l'AFP l'expert médico-légal Vladimir Nuñez.

Des habitants du bidonville ont rapporté avoir vu comment l'adolescente avait été emmenée sur la colline pour y être tuée, apparemment en raison d'un conflit entre gangs.

Juan, 72 ans, qui n'a pas non plus souhaité donner son vrai nom par peur de représailles, estime auprès de l'AFP à "environ 40" le nombre de personnes assassinées sur la colline, après avoir vu les victimes y être emmenées puis "enterrées".

Selon les autorités, plusieurs des ossements retrouvés appartiennent à des personnes ayant refusé de quitter leur maison après en avoir reçu l'ordre des gangs. Des maisons ensuite utilisées pour y commettre des meurtres, communément appelées "casas locas" (maisons folles).

À Lomas del Carmen et dans d'autres quartiers proches, il y a "beaucoup de maisons et de terrains abandonnés", assure Juan.

Nolvia a également été forcée à quitter son quartier. "Ils allaient me tuer. Ils arrivent avec des armes et disent: +Tu as quelques heures pour partir. Tu dois quitter la maison ou ils te tueront+".

"Il y a beaucoup de cas comme ça, les gens ne parlent pas par peur", estime la femme partie vivre chez sa soeur, de crainte que sa fille de 11 ans ne subisse le même sort que Maria Suyapa.

Le commissaire adjoint de la police nationale Enoc Funes, assure à l'AFP que les "opérations policières sont permanentes" et que des dizaines de policiers et militaires sont mobilisés dans des patrouilles.

Cependant, la violence persiste dans le petit pays d'Amérique centrale. Le Honduras est l'un des pays les plus violents au monde, avec un taux d'homicide de 34 pour 100.000 habitants en 2023, soit près de six fois la moyenne mondiale.