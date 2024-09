HRW dénonce des politiques d'asile "inadéquates" face aux crises au Venezuela et à Haïti

En analysant les politiques migratoires du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l'Équateur, du Panama et du Pérou, HRW dit avoir constaté que "les gouvernements des Amériques offrent un accès inadéquat à l'asile et à d'autres formes de protection internationale pour les personnes fuyant les crises des droits de l'Homme en cours".

Selon le rapport, plus de 700.000 migrants et demandeurs d'asile ont emprunté cette voie vers l'Amérique centrale, le Mexique puis les États-Unis au cours des 18 derniers mois, fuyant la violence, les persécutions et les catastrophes humanitaires dans leur pays: Venezuela (477.000 personnes), Equateur (60.000) et Haïti (41.000).

HRW s'inquiète de l'accord conclu cet été entre le Panama et les États-Unis pour lutter contre l'immigration illégale, avec une contribution de six millions de dollars de Washington.

"L'expulsion à grande échelle des demandeurs d'asile pourrait violer l'obligation légale du Panama" de ne pas les renvoyer vers des pays où ils risquent d'être victimes d'abus, souligne HRW.